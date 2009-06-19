Разработка логотипа компании

# 1 — $

Необходима разработка логотипа IT-компании "Botmaster Labs" s.r.o

ТЗ:

1.) Лого должно быть лаконичным, в современном стиле

2.) Это должна быть отдельно картинка и рядом надпись "Botmaster Labs", с (R) в кружке справа вверху

3.) Специализация компании - разработка программного обеспечения и сетевых технологий, т.е. желательно, чтобы логотип был на эту тематику

4.) Должен быть исходник в векторе для последующего масштабирования

Конкурсные работы принимаются в течение недели. Заранее спасибо за участие :)