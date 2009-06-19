Разработка логотипа компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен89 заявок4400 просмотров
#1$

Необходима разработка логотипа IT-компании "Botmaster Labs" s.r.o

ТЗ:

1.) Лого должно быть лаконичным, в современном стиле

2.) Это должна быть отдельно картинка и рядом надпись "Botmaster Labs", с (R) в кружке справа вверху

3.) Специализация компании - разработка программного обеспечения и сетевых технологий, т.е. желательно, чтобы логотип был на эту тематику

4.) Должен быть исходник в векторе для последующего масштабирования

Конкурсные работы принимаются в течение недели. Заранее спасибо за участие :)

16 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

OutOfMind
Костя Че 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Креативный подход. Из десятков работ выбрана работа именно этого исполнителя. Рекомендую!
Четко, корректно, своевременно. Однозначно положительные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

OutOfMind
Костя Че 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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