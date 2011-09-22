Обучающий центр "Школа эффективных продаж", ищет профессионального исполнителя который за 99 WMZ, скреативит логотип и фирменный стиль (визитка, бланк,конверт, папка). Логотип должен быть простым и запоминаемым, ассоциативно связанным с продажами.
Разработка логотипа компании
Нужно создать логотип юридической компании.
Что хочет клиент: логотип желтым цветом, что-то вроде герба Украины и короны, или что-то в таком духе. Уклон все таки на корону, что-то царское, имперское...
Нечто подобное можно посмотреть тут - http://www.imperialhome.ru/.
Сам разрабатываемый сайт компании сейчас находиться тут - http://www.vmservis.in.ua/. Логотип тут не понравился... Шрифт в названии компании останется, только станет немного светлее к желтому.
Заказчик хочет чтобы было и красиво и недорого ( :-), как обычно ), поэтому дорогие варианты не предлагать.
Реагировать оперативно и конкретно: 1) цена, 2) срок, 3) форма сотрудничества.
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