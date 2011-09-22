Разработка логотипа компании

Нужно создать логотип юридической компании.

Что хочет клиент: логотип желтым цветом, что-то вроде герба Украины и короны, или что-то в таком духе. Уклон все таки на корону, что-то царское, имперское...

Нечто подобное можно посмотреть тут - http://www.imperialhome.ru/.

Сам разрабатываемый сайт компании сейчас находиться тут - http://www.vmservis.in.ua/. Логотип тут не понравился... Шрифт в названии компании останется, только станет немного светлее к желтому.

Заказчик хочет чтобы было и красиво и недорого ( :-), как обычно ), поэтому дорогие варианты не предлагать.

Реагировать оперативно и конкретно: 1) цена, 2) срок, 3) форма сотрудничества.