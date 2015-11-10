Разработка логотипа компании

Требуется логотип для блога про технологии Интернета вещей iUmno (айУмно) -[url=http://iumno.ru/] iumno.ru[/url] Аудитория блога: инженеры, программисты, любители DIY, аналитики Хотелось бы обыграть логотипом технологии, сети, будущее - [b]умный мир вокруг[/b] Пожелания: [list][*]Не более 2х (max 3x) цветов в самом ...
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Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся размещением рекламы на видеостойках. Название компании DigAd Net. Пожелания - стиль хайтек.
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