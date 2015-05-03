необходимо разработать логитип для речевого клуба. Название: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ! В логотипе должно быть: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ! речевой клуб Тематика бизнеса - тренинги речи, ...
Разработка логотипа компании Green House
Добрый день!
Требуется логотип (фирменный стиль)
Логотип должен быть ярким, сочным, красочным.
О компании: Агентство бронирования "Green House". Посусточная аренда квартир. Домашние гостинцы
Аудитория: Командировочные, туристы, гости нашего города..
Всем заранее спасибо!
При успешном сотрудничестве возможно дальнейшее плодотворное сотрудничество! (визитки, флаера, дизайн сайта, буклеты, Лендинг пейдж и т.д.)
У кого будет комплексное предложение, готовы рассмотреть за дополнительную плату.
Ниже выкладываю пару сочных понравившихся мне картинок... ) и бриф на логотип)
Спасибо )
По срокам - желательно уложиться в неделю... Но если не будет четкого результата - конкурс может быть продолжен.
Через пару недель открываю конкурс по дизайну сайта. Если у вас будут так же предложения - рассмотрю.
Победитель конкурса
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