Разработка логотипа компании Green House

# 1 — $ 50

Добрый день!

Требуется логотип (фирменный стиль)

Логотип должен быть ярким, сочным, красочным.

О компании: Агентство бронирования "Green House". Посусточная аренда квартир. Домашние гостинцы

Аудитория: Командировочные, туристы, гости нашего города..

Всем заранее спасибо!

При успешном сотрудничестве возможно дальнейшее плодотворное сотрудничество! (визитки, флаера, дизайн сайта, буклеты, Лендинг пейдж и т.д.)

У кого будет комплексное предложение, готовы рассмотреть за дополнительную плату.

Ниже выкладываю пару сочных понравившихся мне картинок... ) и бриф на логотип)

Спасибо )

По срокам - желательно уложиться в неделю... Но если не будет четкого результата - конкурс может быть продолжен.

Через пару недель открываю конкурс по дизайну сайта. Если у вас будут так же предложения - рассмотрю.