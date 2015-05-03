Разработка логотипа компании Green House

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок3419 просмотров
#1$50

Добрый день!

Требуется логотип (фирменный стиль)

Логотип должен быть ярким, сочным, красочным.

О компании: Агентство бронирования "Green House". Посусточная аренда квартир. Домашние гостинцы

Аудитория: Командировочные, туристы, гости нашего города..

Всем заранее спасибо!

При успешном сотрудничестве возможно дальнейшее плодотворное сотрудничество! (визитки, флаера, дизайн сайта, буклеты, Лендинг пейдж и т.д.)

У кого будет комплексное предложение, готовы рассмотреть за дополнительную плату.

Ниже выкладываю пару сочных понравившихся мне картинок... ) и бриф на логотип)

Спасибо )

По срокам - желательно уложиться в неделю... Но если не будет четкого результата - конкурс может быть продолжен.

Через пару недель открываю конкурс по дизайну сайта. Если у вас будут так же предложения - рассмотрю.

10 лет назад
ekb_company
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Победитель конкурса

MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
Как всегда все на высоте. Михаил выполнил свою работу. Рекомендую !!!
Все прошло отлично. Надеюсь будем и дальше сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1

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