Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан. ссылка на фото интерьера ...
Разработка логотипа существующего кафе
Добрый день!
Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан.
ссылка на фото интерьера https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer. Несколько фото меню
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