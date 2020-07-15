Разработка логотипа существующего кафе

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Закрыт1 заявка170 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан.

ссылка на фото интерьера  https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer.  Несколько фото меню 

5 лет назад
sushi-ushi
Илья 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
333 отзыва
5 лет назад

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