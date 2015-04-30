Разработка логотипа в векторе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка123 просмотра

Разработка логотипа в векторе на основе растрового концепта. Простота и флэт приветствуется.

10 лет назад
iOmen
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Снова все отлично. Спасибо
С Антоном легко работать! Понятное ТЗ, мгновенная оплата)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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