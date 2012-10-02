Разработка логотипов

Добрый день!

Нужен специалист по разработке логотипов для постоянного сотрудничества. 2-3 проекта в месяц; со временем, возможно, будет больше.

Пожалуйста, если Вы заинтересованы в сотрудничестве - указывайте ориентировочную стоимость и срок разработки одного логотипа.

P.S. Огромная просьба не писать в аську, личку и по каким-либо другим контактам. Вся переписка - в проекте.