Разработка логотипов для компании

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка99 просмотров

Разработка логотипов для компании. Подробнее при личной беседе. Приватный проект

11 лет назад
lansib
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
17 дней назад
11 лет назад
$120
1 день
Отличная работа!
Спасибо за работу! Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
17 дней назад
11 лет назад

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