Потрібно розробити логотип для бренду АМІТ-Т з акцентом на буквений варіант, можливий додатковий графічний елемент. Уникайте стандартних рішень і непропорційних елементів. В конкурсі передбачені 3 призових місця. Подальша розробка фірмового стилю запланована.
Разработка небольшого логотипа по эскизу
Нужен дизайнер для создания небольшого логотипа на основе предоставленного эскиза. Бюджет составляет 1000р, оплата будет произведена после завершения работы.
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