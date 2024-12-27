Разработка небольшого логотипа по эскизу

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки44 просмотра

Нужен дизайнер для создания небольшого логотипа на основе предоставленного эскиза. Бюджет составляет 1000р, оплата будет произведена после завершения работы.

Создание логотипов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
25 минут назад
71 отзыв
4 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
4 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки