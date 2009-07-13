Ребрендинг компании

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Завершен54 заявки2460 просмотров
#1$

С Уважением

16 лет назад
Electro-Trader
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
Виктор представил сразу несколько достойных вариантов. Оперативно доработал выбранный лого. Очень доволен сотрудничеством!
Очень понравилось работать с Андреем! Четкая постановка задачи, легкость в общении. Оплата без проблем. Побольше бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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