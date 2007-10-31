Ребрендинг существующего логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок213 просмотров
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Руководством нашей компании "Институт Аграрного Маркетинга" было принято решение о ребрендинге нашего логотипа. Наш сайт www.apkmarket.ru

Также возможно создание совершенно нового логотипа.

Ждем Ваших предложений с обязательным указанием стоимости и сроков выполнения работы.

16 лет назад
apkmarket
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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