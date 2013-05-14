Редизайн логотипа

Есть два сайта с почти готовым дизайном. Оба на вордпрессе - темы - http://demo.s5themes.com/simplenbright/ - раз, только с серым бэкграундом. http://demo.brankic.net/bigbangwp/ - тема два. Что бы примерно понимать, что нужно. Нужны логотипы ...