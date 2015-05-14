Редизайн логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка122 просмотра

нужно сделать редизайн логотипа косметической компании.

10 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
$10
3 дня
Спасибо Анне за работу! Все выполнено качественно, красиво! Сроки соблюдены! Рекомендую!
Светлана - очень хороший, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятное общение, оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую Светлану как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта компьютерного обучения

    $10

    Создать минималистичный логотип для обновленного блога «Компьютерные курсы в Интернет» http://ccinet.info Результат — исходник и готовая для вставки в html, с прозрачным слоем, картинка. Сам логотип: Приветствуется креатив и ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип портала городской недвижимости

    $200

    Добрый день! Необходим логотип для портала городской недвижимости Urbanus.ru Логотип планируется разместить на сайте, визитках, баннерах, папках, ручках, флагах и тд. Логотип нам представляется так: 1. Рисунок ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для Христианской организации

    Элементы логотипа стандартны для таких организаций: крест, глобус и голубь. Много лет назад был просто наложение одного на другое. Потом решили «модернизировать» и получили какого-то цыплёнка табака на гриле (в приложении). Сейчас надо сделать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание логотипа Академии Искусства ножевого боя

    $50

    Добрый день. Необходимо создать логотип Академии Искусства Ножевого Боя. Стилистику можно посмотреть на сайте: lyubinkirill.com Также можно посмотреть tolpar.org Как вижу: что то связанное с геральдикой, гербами. Либо что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для вэб студии

    $80

    Компания специлизующаяся на SEO (продвижении сайтов) и разработке (сайтов) объявляет конкурс на создание логотипа. название компании Global Web Цвета и предпочтения на мнение дизайнера. ...

    Логотипы и Знаки61 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип

    $20

    Требуется сделать простенький логотип. Для сайта krosovki-msk.ru по формату то же самое, просто нужно сделать другой шрифт, какой-нибудь объемный и более приятный на вид.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка логотипа

    Здравствуйте, нужно доделать логотип с татуировки на руке. Необходимо оживить рисунок, сделать его объемным - живым. Лицо внутри луны не надо редактировать - оставить, как есть. Нужно нарисовать луну, как на татуировке. При выполнении ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад