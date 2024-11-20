Разработайте логотип для компании Synetera, занимающейся производством пищевых добавок. Логотип должен быть векторным, минималистичным и символизировать процессы нейрогенеза и мицелия. Важны симметрия и баланс, а также использование мягких природных оттенков. Уникальный дизайн должен быть четким и узнаваемым даже в небольших размерах.