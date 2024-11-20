Редизайн логотипа для компании

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Закрыт12 заявок67 просмотров

Требуется сделать редизайн логотипа для компании МЛТ,

Наш сайт: https://m-l-t.ru/

Прикрепил текущий лого. Нужно что-то современное и связанное со светодиодами, светодиодными модулями.

Отрисовка логотипов
5 месяцев назад
Edmin777
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