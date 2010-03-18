Редизайн логотипа коктейль-бара.

Все вы видели в рекламах и не только с каких бокалов пьют Мартини.

В коктейль-барах часто украшают коктейли зонтиками, розрезаными лаймами и т.д.

Конечный результат работы это бокал для мартини с какимто напитком внутри (цвет не имеет значения, он должен нормально выгледеть на этом фоне #63E8F8 ), украшеный зонтиком, или другим украшением, и самое главное, на нем (на бокале) должен висеть этот логотип в виде украшения, чтоб тот (логотип) "висел" на бокале.

Работа может быть сделана не в кривых, но так, чтоб его можно было печатать на визитках, а4 - а1 в нормальном качестве.

Пишите время исполнения пожалуйста.