Розробити логотип для компанії, що будує модульні будинки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки1376 просмотров
#1$100

Назва компанії:

UnitBud

Unit - будуємо будиночки, що складаються з юнітів, об*єднуючи які можливо отримувати будинки будь якої площі.

Bud - скорочення від budivnitstvo (укр. = будівництво)

Головна виимога = логотип має бути унікальним.

Компанія працює по усьому світу.

Бажано мінімалистичним, без ускладнень.

Сайти компаній для розуміння технології та логотипів:

imshouse.pl

contibox.pl

deltamodul.de

haus.de

the-nhouse.com

agrav.at

Хочется щоб була можливість окремо використовувати іконку та назву - тобто іконка не має бути повязана з текстом, типу текст обтікає іконку, чи щось таке.

Сумісний логотип має бути тільки в один рядок.

Ніяких дворядкових використань.

Також прошу додавайте одразу окремо як іконка буде виглядати у кружечку (у месенджерах, соцмережах..)

3 года назад
flaone
38 лет
14 лет в сервисе
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3 года назад

Победитель конкурса

azarkevich_o
Оксана 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Рекомендую Оксану до співпраці! Гарний виконавець, проста комунікація, швидка реакція на допрацювання.
Анатолий замечательный заказчик, конкурс четкий, легкая коммуникация. Буду рада еще посотрудничать!)

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