Розробити логотип для лікаря-стоматолога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок442 просмотра

Необхідно розробити логотип для лікаря-стоматолога в основі котрого прізвище лікаря. Також створити персональний дизайн та іконки для сторінки в інстаграм, і розробити унікальний водний знак для публікації фото робіт лікаря. Подробиці та обговорення усіх деталей(включаючи гонорар) у приватних повідомленнях.

3 года назад
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Спасибо, отличная работа!
Отличный заказчик, четкая задача и быстрая оплата - рекомендую

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