Требуется разработка анимированного логотипа и создание фирменного стиля. Обязательно предоставить примеры работ и опыт в данной области. Примеры по цветам и анимации доступны для ознакомления.
Розробка лого транспортної компанії
Розробка лого транспортної компанії анг:«Pyrlyk Transportation», укр: «Пирлик Транспортейшен». Пріоритетна цвітова гамма: Зелений,
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