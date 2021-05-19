Розробка логотипу і банерів(5шт)

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Потрібно розробити логотип і 5 банерів.

Тема благодійна організація притулок для тварин.

Приклади прикріпив.

Кольори - зелений, помаранчевий, білий.

Логотип з використанням графічних елементів.

Спочатку логотип, бажано на завтра.

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