Розробка рекламного логотипу для виробника мінеральної води

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Закрыт25 заявок1197 просмотров
#1$50
#2$25

Компанії для проведеня маштабної рекламної акції потрібна розробка логотипу торгової марки.

Назва продукту "Скіфська криниця"

На логотипі повинна бути, назва продукту, зображення біжачого коня, витримано все в стилі жарких степів півдня України бажано з відсилкою на період скіфських або сарматських часів.

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