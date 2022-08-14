Ищется дизайнер для создания логотипа и стиля группы проекта, связанного со студенческим самоуправлением. Предоставлено примерное ТЗ. Ожидается яркий и простой дизайн с акцентом на цветовую гамму: разноцветные буквы или в синих и белых тонах. Возможны идеи с академической шапочкой или звездочками. Оплата с грантовых средств.
Розробка рекламного логотипу для виробника мінеральної води
Компанії для проведеня маштабної рекламної акції потрібна розробка логотипу торгової марки.
Назва продукту "Скіфська криниця"
На логотипі повинна бути, назва продукту, зображення біжачого коня, витримано все в стилі жарких степів півдня України бажано з відсилкою на період скіфських або сарматських часів.
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