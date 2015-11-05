Рукописный логотип

Эмблема будет размещаться на аватарке группы, футболках, кепках, наклейках на авто, флаге. Должна быть выполнена в черно-белых тонах. Выглядеть должна примерно так - большой круг внутри него немного меньше. пространство между кругами закрашивается черным и по ...