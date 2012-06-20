Сделать 2-е прозрачные картинки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок130 просмотров

Здравствуйте!

Нужно Сделать 2-е прозрачные картинки, ничего придумывать не надо из имеющегося...

13 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Сделал, все ок!
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад