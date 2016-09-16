Сделать дизайн свадебной монограммы

Имеется часть шаблона (зарисовка) которую необходимо учесть при разработке визиток и доработки самого логотипа. Направление кассовые аппараты. Электроника для торговли. Проект не глобальный, просьба оценивать в разумном диапазоне. Надпись Вектор-Т
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Уважаемые фрилансеры!
Необходимо нарисовать в векторе свадебную монограмму с именами жениха и невесты.
Свадьба в осенней теме, это должно отражаться в стиле монограмме (листья, яблоки, рябина вот это вот всё...).
Имена жениха с невестой: Любовь и Евгений
Жду ваших предложений.
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