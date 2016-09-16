Сделать дизайн свадебной монограммы

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо нарисовать в векторе свадебную монограмму с именами жениха и невесты.

Свадьба в осенней теме, это должно отражаться в стиле монограмме (листья, яблоки, рябина вот это вот всё...).

Имена жениха с невестой: Любовь и Евгений

Жду ваших предложений.