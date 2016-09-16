Сделать дизайн свадебной монограммы

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо нарисовать в векторе свадебную монограмму с именами жениха и невесты.

Свадьба в осенней теме, это должно отражаться в стиле монограмме (листья, яблоки, рябина вот это вот всё...).

Имена жениха с невестой: Любовь и Евгений

Жду ваших предложений.

7 лет назад
nordell
46 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
GCK
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$14
1 день
Всё отлично, работа выполнена на высоком уровне.
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Все супер
  • Похожие заказы

  • Требуется доработать логотип и разработать визитки.

    Имеется часть шаблона (зарисовка) которую необходимо учесть при разработке визиток и доработки самого логотипа.  Направление кассовые аппараты. Электроника для торговли. Проект не глобальный, просьба оценивать в разумном диапазоне. Надпись Вектор-Т

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для компании под дизайн сайта

    $20

    Нужен логотип для сайта группы компаний работающих по 2м направлениям : грузоперевозки и продажа строительных материалов. Логотип надо подогнать под геометрию и цвет будущего сайта. Ссылка на макет сайта: http://www.ansonika.com/theme_selector/?t=Removals Название компании: ООО Стандарт. Варианты оформления для вашего ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать логотип компании

    Доработать логотип компании. Сделать его "по богаче". Добавить информативности, что бы стало по логотипу понятно, чем занимается компания. Текст под логотипом может меняться. Основной упор именно на саму графику. Сфера деятельности компании - услуги спецтехники. ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текстовый логотип

    $8

    Здравствуйте. Требуется нарисовать лого, на основе имеющегося. Логотип текстовый.  Предпочтение отдаю тому исполнителю, у кого есть опыт работы со шрифтами. Бюджет окончательный.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка логотипа и создание дизайна визитки

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо доработать [u]логотип[/u] и сделать [u]дизайн визитки[/u] для стоматологической клиники. Название клиники: К-денти Адрес сайта: k-denti.ru Слоган: Стоматология для ценителей качества [b]Главное требование[/b]: [u]Текущий логотип из вложения необходимо доработать таким образом, чтобы вместо таблички Чеширский кот обнимал зуб, а в лапе у него так же ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать логотип магазина электронных сигарет

    $10

    Нужно разработать дизайн логотипа для магазина электронных сигарет в векторном варианте. Магазин называется "Парилка". Обязательно должно присутствовать "Vape Shop". Примеры работ прикреплены.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад