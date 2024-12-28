Сделать из файла илюстратора логотипы с прозрачным фоном

$5
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Закрыт3 заявки9 просмотров

Приветствую коллеги! Есть файл с логотипами в формате AI. В нем на одном листе 4 шрифтовых логотипа на разных фонах.

Мне необходимо из них сделать файлы пнг с прозрачным фоном. То есть вернуть 4 файла в пнг с одного AI

Adobe IllustratorОтрисовка логотипов
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misha_evro
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