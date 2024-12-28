Приветствую коллеги! Есть файл с логотипами в формате AI. В нем на одном листе 4 шрифтовых логотипа на разных фонах.



Мне необходимо из них сделать файлы пнг с прозрачным фоном. То есть вернуть 4 файла в пнг с одного AI