Сделать из изображения вектрр

3 пикчи с старым логотипом, необходима замена на новый.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне не нужна просто трассировка, картинки после этого будут печатать в большом тираже
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