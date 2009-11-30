Сделать из растра в вектор логотип

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Завершен28 заявок582 просмотра

Есть логотин на сайте www.szsmobile.ru в верхнем углу. Нужен точно такой же логотип но в векторе. Срочно

16 лет назад
Wade86
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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