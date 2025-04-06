Требуется дизайнер для создания логотипа для сайта, посвящённого ивент-тематике. Ожидается разработка уникального и запоминающегося визуального образа, который будет соответствовать концепции сайта.
Сделать классный стильный логотип
Нужен логотип на тематику кофейного интрнет магазина
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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