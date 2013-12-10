Сделать лейбл-герб

Здравствуйте.

Для сайта http://www.evaboss.com/ сделать лейб-герб. Первые буквы сайта EVA - это заглавные буквы моего ФИО. У меня есть мой фамильный герб (он прикреплен к заданию). Нужно его перевести в растровое изображение и чуть изменить его, вставить куда-то название "Evaboss". По окончанию нужно два изображения, цветное и черно белое. Герб будет размещаться, как на белом фоне, так и на цветных фонах.