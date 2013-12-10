Сделать лейбл-герб

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок174 просмотра

Здравствуйте.

Для сайта http://www.evaboss.com/ сделать лейб-герб. Первые буквы сайта EVA - это заглавные буквы моего ФИО. У меня есть мой фамильный герб (он прикреплен к заданию). Нужно его перевести в растровое изображение и чуть изменить его, вставить куда-то название "Evaboss". По окончанию нужно два изображения, цветное и черно белое. Герб будет размещаться, как на белом фоне, так и на цветных фонах.

11 лет назад
evaboss
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Качественная работа. Очень рады сотрудничать.
Хороший заказчик, мой большой +за сотрудничество, буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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