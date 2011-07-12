Сделать лого интернет-проекта

# 1 — $ 100

Всем привет!

Нужен логотип для онлайн веб проекта. На данный момент нами не выбрана цветовая стилистика проекта, поэтому так же смотрим стилистику.

Рассматриваются только простые креативные идеи, все подробности в прикрепленном файле.

Следовать предложенным вариантам не обязательно:) Ждем работы всех подавших заявку.

вот топик по предложенным работам http://www.weblancer.net/forum/themes/22149.html#p402996

Друзья не обязательно в лого наличие телевизора, можно хоть СЛОНА, или ТРЕУГОЛЬНИК , если он будет сочетатся :) Главное свежее решение и креатив ...