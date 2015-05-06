Сделать логотип №1

$20
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Завершен1 заявка117 просмотров

Сделать логотип для чайной кампании.

10 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Как и всегда отличная работа! Замечательный исполнитель. Много всего расспросил перед тем, как делать. После оплаты всегда на связи. Всегда помогает. Спасибо!
Рад, что снова сотрудничаю с Евгением. Пунктуальность, вежливость, грамотное задание, все на высоком уровне. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад