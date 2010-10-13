Сделать логотип

Нарисовать логотип название сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип - рукописная надпись "Aloha Club".
Стиль надписи, написание, слои, цвета и потертости - все как в примере 1.
Нижний слой логотипа с аналогичной морской волной, из волны выходит
человек на доске как в примере 2.
Требования -
1. читаемость
2. читаемость при чб печати
3. уравновешенность
4. динамика
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