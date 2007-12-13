Сделать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт46 заявок582 просмотра
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Нужен "именной логотип" для размещения на сайте и визитке, для "0ЛЬГА ЛИТВИН0ВА" в логотипе либо имя полностью или инициалы, тематика деятельности -школа по дизайну ногтей. На выходе cdr psd jpg. Оплата по факту. Пример который нравится в приложении.

16 лет назад
dis_m
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
YaJurka
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$20
1 день