Сделать логотип

Нужен единый логотип Заголовок: "Виртуальный магазин" и для каждого сайта свое название ОфисГид Бумага Жалюзи Мебель http://office.virtmag.ru/ http://bumaga.virtmag.ru/ http://jaluzi.virtmag.ru/ http://mebel.virtmag.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен "именной логотип" для размещения на сайте и визитке, для "0ЛЬГА ЛИТВИН0ВА" в логотипе либо имя полностью или инициалы, тематика деятельности -школа по дизайну ногтей. На выходе cdr psd jpg. Оплата по факту. Пример который нравится в приложении.
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