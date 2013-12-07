Сделать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки251 просмотр

Нужно сделать логотип, предоставив 3 эскиза-идеи.

Срок 1 день.

Оплата по готовности 1'000 рублей.

Заинтересуюсь в профессионале.

11 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

evro_design
Лев 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$50
1 день
Редко встретишь ответственного человека, но встречаешь. Уровень работ соответствующий, подход к делу на должном уровне. Мои рекомендации.
Хорошо поработали над интересным проектом, оплата своевременная. рекомендую

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evro_design
Лев 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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