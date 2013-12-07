Необходимо разработать оригинальный (не шаблонный) логотип для производственной компании. Возможно - знак + текстовая часть. Прошу указывать стоимость и сроки.
Сделать логотип
Нужно сделать логотип, предоставив 3 эскиза-идеи.
Срок 1 день.
Оплата по готовности 1'000 рублей.
Заинтересуюсь в профессионале.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен логотип и текстовая версия (подобрать хороший шрифт) Проект - онлайн дневник тренировок для профи. Хотелось бы стилистику направления кроссфит (crossfit) - загуглите, думаю, стилистика будет понятна. Подробнее опишу по скайпу (пишите ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть буквенный логотип, его надо перерисовать золотыми буквами. Оплата на телефон или qiwi, яндекс деньги, WMZ не предлагать! Сроки: сегодня. 10-15$Завершен11 лет назад
Коллеги, привет! Требуется сделать логотип для инжиниринговой компании (занимается поставкой, проектированием и монтажем и сервисным обслуживанием систем вентиляции, кондиционирования и отопления). Название Пром Инжиниринг (овик - отопление, вентиляция и кондиционирование) Подпись ...Завершен11 лет назад
Необходимо разработать набор логотипов Задача: Разработать несколько видов логотипов: 1) Для размещения на темном фоне с подложкой 2) Для размещения на светлом фоне с подложкой ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Предлагаю вам участие в проекте по созданию логотипа для тренинговой компании. Подробное техническое задание в приложенииЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать логотип для интернет-магазина по сантехнике. В заявках прошу указать ссылку на портфолио или примеры работ.Завершен11 лет назад
Нарисовать в векторе простое лого: - надпись "ВПеленках" - букву В обыграть как завернутую в пеленку, заколотую английской булавкой (акцент на булавке не ставим) - стиль надписи ...Завершен11 лет назад
Разработать макет для печати на пакетах в стиле сайта для типографии. Требования: 1. требования к макету http://www.cm-trafaret.ru/maket.html ( для шелкографии) 2. требования к размеру макета (1:1) http://www.cm-trafaret.ru/pakety-pvd.html ...Завершен11 лет назад