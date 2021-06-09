Необходимо создать логотип для кондитерского кафе "Vikshy" Логотип должен быть в виде минималистичного, возможно абстрактного значка и надписи Vikshy. Желательно не использовать банальные изображения кексов, тортов и т.д. либо интересно креативно обыграть их ...
Сделать логотип для программы интеллект-карты
Здравствуйте!
Нужен лого для онлайн-программы, сама программа - это интеллект-карта.
Варианты по размеру, для соблюдения соотношения сторон в разных размерах могут изменяться какие-то элементы логотипа:
1. Основной лого в максимальном размере, на главную страницу и т.п., он же будет печататься на футболках и т.д.
2. Небольшой лого в левый верхний угол программы (размер 80х25 пикс)
3. Лого для favicon на сайте в разных размерах для разных систем (размеры 310х310 пикс, 120х120 пикс, 32х32 пикс)
4. Также маленький лого для телеграм-бота (500х500 пикс)
Варианты по цвету:
1. Основной вариант - на белом фоне, этот вариант нужен во всех размерах
2. Альтернативный вариант - на черном фоне, этот вариант Не нужен в размерах для favicon и телеграм-бота
3. Альтернативный вариант - для цветного фона, полностью в белом цвете, этот вариант будет использоваться при загрузке программы или как превью перед видео-роликами, например как тут на первой секунде - https://www.youtube.com/watch?v=UrrQodJExb0 , этот вариант Не нужен в размерах для favicon и телеграм-бота
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