Сделать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок1016 просмотров
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Нужно сделать недорогой, но качественный логотип для сайта о грузоперевозках - https://lawtrans.ru

Нужно также сделать favicon 120x120 в том же стиле.

Логотип для сайта
2 года назад
donmarkiz
Антон 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Frekk
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$10
2 дня
RUBUAH
Работа сделана быстро. Единственный человек, который просто прислал практически готовую работу и предложил сотрудничество, причём по приемлемой цене, а не космической, как делают многие "профессионалы".
Быстро дал ответ, быстро оплатил, рекомендую