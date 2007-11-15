Сделать логотип для сайта

Необходимо из 17 "сырых" логотипов сделать 17 таких же одинакового размера, с нужным фоном. Также из этих 17 крупных надо сделать 17 мини (вернее чуть меньше, уже несколько штук для примера сделано). Также одинакового размера, в рамочке ...