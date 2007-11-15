Сделать логотип для сайта

Дорогие друзья! Нужен логотип. Пример на юзерпике. Название компании "Способ" Скачать в Кореле http://www.sposob.ru/sposob.cdr Требование: Логотип может быть создан с оглядкой на пример, единственное требование название и символ должны быть написаны по-русски, но желателен Ваш вариант. ...
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Нужно сделать логотип для интернет-магазина obuvonline.ru
Сайт еще не готов. Обязательно наличие портфолио.
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