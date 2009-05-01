Сделать простой логотип.

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен59 заявок548 просмотров
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Предложения без портфолио не рассматриваются.

15 лет назад
Darsi
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Nabiev
Ленар 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Сделал на отлично. У Ленара очень хороший вкус, при более чем скромной цене. Рекомендую!