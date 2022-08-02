Требуется разработка полного пакета брендирования для компании, включая название, логотип, бланки, визитки, почту и лендинг страницу. Необходимы креативные решения и профессиональный подход к дизайну.
Сделать запоминающийся логотип
Нужно сделать запоминающийся логотип для Агенства недвижимости. единый стиль(пару цветов) ,
лого. мб интегрировать какое то животное) Prime House
Могу скинуть для примера
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