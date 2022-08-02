Сделать запоминающийся логотип

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Закрыт12 заявок308 просмотров

Нужно сделать запоминающийся логотип для Агенства недвижимости. единый стиль(пару цветов) ,

лого. мб интегрировать какое то животное) Prime House

Могу скинуть для примера

3 года назад
magir2003
Евгений 
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