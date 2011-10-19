Шрифтовой логотип для сайта по недвижимости

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Закрыт20 заявок288 просмотров

логотип

Мetroskop

realty service centre

старый вариант для примерного образца прилагается

возможно добавление минималистичного граф. элемента или трансформация в таковой заглавной М

заявки без портфолио не рассматриваются

просьба в аську и личку не обращаться - напишу сам заинтересовавшим меня исполнителям

оплата по факту

14 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mucunda
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$65
4 дня

Заявки фрилансеров

mucunda
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад