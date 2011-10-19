необходимо перевести логотип в вектор, дого есть в psd
Шрифтовой логотип для сайта по недвижимости
логотип
Мetroskop
realty service centre
старый вариант для примерного образца прилагается
возможно добавление минималистичного граф. элемента или трансформация в таковой заглавной М
заявки без портфолио не рассматриваются
просьба в аську и личку не обращаться - напишу сам заинтересовавшим меня исполнителям
оплата по факту
Выбранный исполнитель
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