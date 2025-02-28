SMAK TRAVEL

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок205 просмотров
#1$20

Всем привет, нужен красивый логотип для туристического агентства, название агентства "SMAK Travel"

Нам нужно чтобы "SMAK" гармонично сочетался со словом "Travel".

Каким мы его видим? Он должен быть современным, подчеркивать серьезность и самое главное надежность компании.

SVG

Создание логотипов
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