Требуются небольшие правки к готовому изображению логотипа. Необходимо объединить буквы M и N общей гранью и уменьшить их размер. Значок над буквами прорисовывать не нужно. Также требуется подготовить исходники для печати.
SMAK TRAVEL
Всем привет, нужен красивый логотип для туристического агентства, название агентства "SMAK Travel"
Нам нужно чтобы "SMAK" гармонично сочетался со словом "Travel".
Каким мы его видим? Он должен быть современным, подчеркивать серьезность и самое главное надежность компании.
SVG
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