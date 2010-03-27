Создание лого (специально для Stellan)

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Завершен1 заявка141 просмотр

Создать логотип

15 лет назад
badmaiden
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$25
2 дня
Прекрасный исполнитель. Все сделано на высшем уровне. Всем рекомендую Ольгу!
Приятно было работать Анастасией. И проект интересный, и оплата четко после утверждения логотипа. Конечно же, рекомендую!:)

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад

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