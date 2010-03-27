Логотип кровельной компании. Нужен объемный вид букв накрытых крышами.
Создание лого (специально для Stellan)
Создать логотип
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