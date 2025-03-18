Требуется дизайнер для качественного перевода логотипа из формата PNG в векторный. Векторизация должна обеспечить возможность использования логотипа в печати и на сайте без потери качества.
Создание логотипа
Ищу специалиста по графическому дизайну для создания логотипа. Жду ваши работы в личных сообщениях!
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