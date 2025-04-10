Требуется разработать логотип для студенческого конструкторского бюро 'Буран'. Логотип должен быть выполнен в синих и оранжевых тонах с возможностью использования нейтральных цветов. Основная деятельность бюро включает разработку и изготовление воздушных аппаратов и наземной техники.
Создание логотипа
Необходимо создать логотип. Сохранить очертания дома, слева разместить две ели выше дома, сзади восход солнца, над домом пролетающая птица аист. Справа яблоня.
Добавить надпись «хочу в деревню»
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