Создание логотипа

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Открыт22 заявки192 просмотра

Необходимо создать логотип. Сохранить очертания дома, слева разместить две ели выше дома, сзади восход солнца, над домом пролетающая птица аист. Справа яблоня.

Добавить надпись «хочу в деревню»

Анимация логотиповОтрисовка логотиповСоздание логотипов
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