Создание логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт42 заявки356 просмотров
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Нужен логотип новой фирме

Фирма занимается продажей авто запчастей различных тюнинг фирм.

Также возможен вариант в логотипе обыграть электронный адрес магазина.

Подробная информация о фирме по почте или icq

13 лет назад
GooD_DeN
Денис 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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