Создание логотипа

$120
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Завершен1 заявка122 просмотра

Разработка логотипа для сервисного центра

12 лет назад
baxout
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
$120
2 дня
Светлана, профессионал своего дела с которым приятно работать, объяснит все нюансы, поможет разобраться в неизвестных сторонах проекта, если нужно поможет правильно и грамотно заполнить ТЗ. Выполняет работу качественно и в обговоренный срок. Из всех исполнителей с которыми приходилось работать это VIP исполнитель набравший 10 по 5 бальной системе.
Иван, спасибо за приятное, доброжелательное сотрудничество! Подробно составленное ТЗ, мгновенная оплата, скорые комментарии по работе, правки минимальные и по делу. Мои рекомендации вам!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад

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