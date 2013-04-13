Создание логотипа

Светлана, профессионал своего дела с которым приятно работать, объяснит все нюансы, поможет разобраться в неизвестных сторонах проекта, если нужно поможет правильно и грамотно заполнить ТЗ. Выполняет работу качественно и в обговоренный срок. Из всех исполнителей с которыми приходилось работать это VIP исполнитель набравший 10 по 5 бальной системе.