Создание логотипа

$20
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Закрыт2 заявки175 просмотров

Нужно создать логотип для поисковой системы Гав@Гав что то не обычное и новое!

пример http://www.sostav.ru/columns/visitka/2006/0022/ (что то в этом роде, но не копия,- примерно)

17 лет назад
andreuka
Кирилл 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

VinCity
Игорь 
53 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$20

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VinCity
Игорь 
53 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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17 лет назад