Есть 3 логотипа, в PSD, нужно перевести их в вектор. Цены и сроки пишите сюда, не нужно ни в аську писать, ни в приват.
Создание логотипа
Нужно создать логотип для поисковой системы Гав@Гав что то не обычное и новое!
пример http://www.sostav.ru/columns/visitka/2006/0022/ (что то в этом роде, но не копия,- примерно)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно с точностью до мельчайшей детали конвертировать лого в вектор(crd). Файл в атаче(1.jpg). Все блески обязательны.Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сайта с ценами и вопросами на [email protected]Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать логотип для проекта stanokpro.ru Укажите цену, сроки и ваши работы.Логотипы и Знаки77 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть эскиз логотипа от руки, надо отрисовать его ровненько и симпатично.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Vektornaja grafikaЛоготипы и Знаки42 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $150
Друзья, необходимо сделать логотип для рэп-лэйбла Bustazz Records. Желательно в темных тонах. Предложения шлите на [email protected]Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Разработка логотипа для сайта Проектанти РУ, олицетворяющий связь между исполнителем и заказчикомЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Фирма новая. Название «Окнамарин». Сфера деятельности: производство, продажи и монтаж пластиковых окон. Расположена в городе Новочеркасск, Ростовской области. Со временем предполагается открытие офисов в крупных городах области. Цели, которые нужно достичь в т.ч. с ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $35
Нужен логотип для компании занимающейся именно КУЗОВНЫМ ремонтом (окраской) автобусов и грузовиков, не слишком замороченное и визуально понятное название, Тушино-Грузовой или Тушино-Трек, ждем предложения.Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт17 лет назад