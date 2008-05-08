Создание логотипа

В связи с тем,что все исполнители пропадают после получения задания, ищу того кто сделает логотип для поисковика.

Детские работы и работы учеников 5 класса меня не интересует.

Сделать логотип похожий на собаку смотри ссылку желтая собака http://www.sostav.ru/columns/visitka/2006/0022/