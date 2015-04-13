Создание логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок219 просмотров

Добрый день необходимо сделать логотип в кореле. Логотип частично уже готов, необходимо только частичные доработки ( логотип готов на бумаге ).

10 лет назад
fenux
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Выбрал данного исполнителя не смотря на малое время в сервисе, но остался полностью доволен, с задачей справилась. Особенно Анна удивила вариациями логотипа. Работаем дальше!
Все четко, по делу. Оплата - без вопросов, все в полном объеме и без задержек. Рекомендую всем. Сотрудничеством довольна на 100%. Работаем дальше:)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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