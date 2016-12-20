Создание логотипа

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Завершен1 заявка115 просмотров

создать логотип компании

8 лет назад
Stacy_Florez
28 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$60
1 день
Спасибо Владимиру за хорошую работу, заказывала логотип,очень понравился. Рекомендую!
Был рад сотрудничеству. Ответственный и порядочный человек, оплата моментальная, грамотное ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
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