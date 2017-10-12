нужно создать логотип Компания называется Овация сайт будет расположен здесь http://ovacia.org/ текущий логотип в приложении Также в приложении файл с предварительным дизайном сайта
Создание логотипа
Создание логотипа для вебстудии (включая исходник разумеется)
Желательно 1-2 дня.
2-3 варианта.
1 вариант должен быть каллиграфический.
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