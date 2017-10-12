Создание логотипа

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
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Создание логотипа для вебстудии (включая исходник разумеется)

Желательно 1-2 дня.

2-3 варианта. 

1 вариант должен быть каллиграфический.

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

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